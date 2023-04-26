桃園市成功工商於周二上午10時舉行新校名揭牌典禮，新校名全名為「世紀學校財團法人桃園市世紀綠能工商高級中等學校」，簡稱「世紀綠能工商」。揭牌儀式由世紀鋼(9958)集團董事長賴文祥、校長陳崑玉及家長會會長沈漢文共同主持，參加人數達五百多人場面熱烈非凡，顯現各界對於國內綠能人才培育的殷切期盼。

世紀綠能工商董事長賴文祥表示，綠能產業不僅是台灣2050要達到淨零碳排目標的重點產業，也是全世界對抗地球暖化的必要產業。但是企業界目前不但缺工，而且大學和碩博士畢業生「學用落差」的情況非常嚴重，所以世紀集團希望為國內人才教育盡一份心力，而且從高中生開始培養，才會在注資成功工商之後，將校名改為和集團同名的「世紀」。並且把人才培育重點產業的「綠能」兩字都放進校名當中，成為國內首創把產業名稱標示在校名的學校。

賴文祥也期望世紀綠能工商如果辦學有成，可以引領更多企業投入培育合乎企業需求人才的行列。

校長陳崑玉表示，世紀綠能工商將透過世紀風電(2072)離岸風電提供的設備、技術、師資，致力達到「學用合一」，幫助學生開啟務實致用的職業生涯。成功工商重新出發，更肩負董事會對離岸風電產業接軌及培育綠能人才的使命。賴董事長除計畫全面改善校園軟硬體建設外，更親自參與安排故鄉嘉南地區及海外新南向國家僑生專班的招生計畫。

位於桃園市龜山區的成功工商成立於民國56年，可惜不敵少子化浪潮，現在學生不到千人。所幸有包括世紀鋼、世紀風電、世紀鈽錸特、世紀樺欣等企業集團的賴文祥董事長，在前桃園市長鄭文燦引薦下，選定成功工商進行重整，具體打造「風電國家隊」的教育宏願踏出第一步。