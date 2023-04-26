聯電首季合併營收542.09億元，季減20.09％、年減14.53％，為近2年低點，毛利率、營益率「雙降」至35.46％、26.71％，為近7季低點。歸屬母公司稅後淨利161.83億元，季減15.13％、年減18.3％，每股盈餘1.31元，為近5季低點、但均創同期次高。

聯電首季資本支出約9.98億美元，季減14.33％、仍年增達1.46倍。全年資本支出預算維持30億元不變，其中9成用於12吋產能、1成用於8吋產能。隨著南科Fab 12A廠區新產能開出，第二季晶圓產能估約263萬片8吋約當晶圓，季增4.12％、年增3.88％。

展望第二季，聯電總經理王石表示，目前市場整體需求仍低迷，未見明顯復甦跡象，預期客戶將持續進行庫存調整，晶圓出貨量將持平。同時，聯電持續採取嚴格的成本控制措施，以確保在近期景氣循環中的獲利能力。

王石指出，即使主要終端市場需求疲弱，聯電的車用和工業產品依持續成長，特別是車用業務首季營收貢獻達17％。在汽車電子化和自動駕駛驅動下，預期車用IC含量將持續增加，車用產品將是聯電未來重要營收來源和成長主動能。

王石表示，聯電將專注於跨邏輯和特殊製程平台差異化方案，如eHV、RFSOI、BCD，以提升未來業務成長，並擴大集團的產業影響力。此外，聯電將維持高股利分配率回饋股東。董事會決議去年擬配息3.6元，尚須經股東常會通過。

同時，聯電持續致力企業永續經營，3月中宣布將斥資18億元，於南科Fab 12A廠區成立「循環經濟資源創生中心」，每年約將1.5萬公噸半導體製造廢棄物轉換為資源畫產品，減廢比例達三分之一，並創造約1億元產值的綠色經濟效益。