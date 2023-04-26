泰山今日表示，昨日遭證交所處分250萬元，裁罰金額如此之高，令人失望；且泰山說明3小時後，就立即發布裁罰，絲毫不讓泰山再說明或者解釋機會，令人質疑立場。

首先，泰山並無簽訂重大不動產購買契約，該契約乃是優先購買權的權利，且該契約書必須經董事會決議通過始生效力，所以證交所認定「未有適當評估及簽核程序」完全出於誤解。實則在董事會前，公司經營團隊當然會對此重要投資案進行評估及簽核程序，而非評估前開之「優先購買」權，既未做此準備，董事會當然無法討論，致使此優先權於期限屆至即失效。

其次，寬量國際合約是正常財務顧問合約，依泰山權責劃分，毋須送董事會通過，亦無需逐層簽核。至於委任後所新生之委任事務，依約本應支付報酬，無涉本公司取得與處分資產原則，如同採購大宗物資一般，金額縱有過5000萬元，亦無需送董事會決議通過，證交所所要求之事項，非屬合理。

購入兩幅畫固然有購買日期早於簽核日期及佚失簽呈情事，但泰山已說明原委，且東權益並無受侵害，證交所對此等程序竟裁罰如此高之金額，令人失望。

泰山表示，已依證交所要求召開記者會說明上開疑義，遺憾證交所竟於記者會後不到3小時，即立即發布裁罰新聞稿，絲毫不給本公司再行說明或解釋之機會，令人質疑其立場。

泰山為全體股東利益及公司聲譽，定會向證交所申復實情，祈請更正。必要時，亦會考量以雙方的契約關係，進行訴訟，以明權責。