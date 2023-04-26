王彩樺劇中跟老公李興文攤牌。（TVBS提供）

王彩樺劇中跟老公李興文面臨婚姻危機。（TVBS提供）

李興文被老婆質疑很傷心。（TVBS提供）

王彩樺在TVBS 八點檔《加油喜事》以完美醫師娘形象，輔助老公李興文打理診所，眾人稱羨的恩愛夫妻也遇到婚姻「信任危機」！王彩樺飾演的醫師娘陳秋月懷疑老公對婚姻不忠，先以女僕裝來吸引老公的注意，接著跟蹤對方，意外發現對方疑似與女學生李之儀(孔令元 飾)有不可告人的關係。在蒐集各項情報後，她選擇攤牌，沒想到她的不信任，竟引發丈夫勃然大怒，李興文飾演的賦康在表明自己問心無愧後，憤而離家出走。

對於戲裡秋月因不信任而翻查賦康手機的行為，王彩樺與李興文也分享自己經驗。王彩樺坦承結婚初期的確會看另一半的手機，後來認為每個人都該有隱私，也就沒再繼續。李興文則是自一開始就把手機密碼讓老婆知道，還常常讓對方幫自己接電話，他表示：「這是尊重與信任的相處之道，沒有什麼事情不能告訴她啦！」

戲裡穿上女僕裝引熱議，王彩樺害羞地說：「我自己不會這樣角色扮演啦！感覺很麻煩。」分析秋月是基於對自己沒信心，才會想用特別的方式吸引另一半。王彩樺提到進入婚姻多年後，的確需要新鮮感，為了經營夫妻關係做出的努力，不管是女僕裝、制服裝或公主裝，偶爾換換角色也滿好的。隨即又靦腆地強調：「但是我個人是沒有過啦！」展現難得嬌羞可愛的一面。

李興文則心疼搭檔王彩樺的辛苦，透露先前拍攝跟蹤戲，正好遇到寒流，王彩樺一直待在只有5、6度的室外吹冷風，到後來兩人大吵、面臨離婚危機，她真情流露落淚不已，他說：「真的很能感受到彩樺的用心和專業。」