證交所表示，本次宣導座談會議題橫跨法規與實務兩大層面。法規面部分將由證券期貨局證券商管理組組長黃錫和，針對「證券商永續發展法令遵循架構」，由市場管理者的視角，就近期發布的對證券商永續發展相關規範進行背景說明與專業論述。

實務面部分則由國泰金總經理李長庚，針對「國泰金控企業永續與責任投資之實踐」，分享公司將ESG納入保險、銀行及資產管理之決策考量，並聚焦建置管理體系寶貴經驗。

證交所指出，「證券業永續發展轉型執行策略宣導座談會」受邀對象，主要為與臺灣證券交易所簽訂供給使用有價證券集中交易市場契約之證券商，每家證券商均指派董事、監察人及高階主管出席，預估出席的業者人數可達200人。

另證券期貨周邊單位也指定負責永續發展業務之相關同仁，併同參與觀摩，以期為本年度後續辦理的其他5場宣導座談會，預作因應準備。

為推動證券商辦理永續發展轉型業務，證交所先前已函請證券商持續增加資源與人力配置，以加速永續發展轉型執行策略的辦理進程，並針對少數進度落後的業者，提供法規面與技術面的諮詢協助或進行專案輔導。

證交所更參酌國內外相關規定，於2月間公告修正「證券商公司治理實務守則」，增修有關董事會通過永續發展政策、設置永續發展專職單位、辦理資安防護、運用外部專家職能、強化負責人問責制度、定期就專職單位評估提報董事會、董監進修永續課程及永續報告書的編製與申報等規範，以期鞏固法令遵循的基礎。

在證交所、櫃買中心、期交所、集保結算所等證券期貨周邊單位及證券、期貨、投信顧三大公會齊心協力之下，證券期貨周邊單位去年共舉辦5場有關永續發展轉型策略的宣導座談會，約有2千名業界董監事及高階主管積極參與。為深耕永續發展議題，今年將擴大辦理規模到6場，預估將從4月下旬開始，持續到第3季以後，勢必將再掀起另一波熱潮。

為協助證券期貨業者能夠在業務發展、環境保護與生態體系等，取得均衡與協調，甚至成為臺灣ESG基因進化的績優示範，金管會於111年公布的「證券期貨業永續轉型執行策略」，訂定以3年為期限，逐步輔導業者建構永續發展的管理體系。期盼經由永續轉型策略的落實，成功接軌國際資本市場，提升全球化競爭力，進而於世界舞台展現台灣價值。