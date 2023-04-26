離岸風力三場全數過關！其中環洋一案距離白海豚重要棲地僅有2.7公里，彰化縣政府代表表示，鯨豚活動非僅限於重要棲地範圍，呼籲如果有監測到鯨豚就應停止打樁作業，環團更直指本案開發根本直接插在白海豚棲地，但開發單位回覆稱，鯨豚進入750公尺警戒區內，會維持維持既有打樁頻率，明確拒絕縣府要求停止打樁，最後仍通過環評大會審議。

開發單位表示，環洋離岸風力發電計畫位於鹿港、福興、芳苑外海，面積約53平方公里，離岸最近處約距離8公里，風場已避開各敏感區位，符合經濟部「離岸風力發電區塊開發場址規劃申請作業要點」，而單機裝置容量採 9.5至15MW，風機數量不超過42座，總裝置容量不超過440MW。

但因距離白海豚重要棲地僅有2.7公里，彰化縣政府代表表示，鯨豚活動非僅限於重要棲地範圍，呼籲如果有監測到鯨豚就應停止打樁作業；開發單位稱，如果發現有鯨豚進入750公尺內，會會維持維持既有打樁頻率，避免增加頻率的繼續打樁。明確拒絕縣府要求停止打樁。

最後，環評大會通過環洋離岸風力，蠻野心足生態協會研究專員施仲平說，海保署明明知道重要棲地的範圍不足，並計畫再擴大，本案的風機更直接插在白海豚的棲地內，應該禁止開發，將會本案提出法律救濟。

此外，此案開發區塊也與曾經經濟部許可的福海風力發電區位重疊，福海公司表示，法院同意本案具有排他性、駁回抗告，經濟部違反作業要點規定仍給予環洋開發，可能仍有相當的法律疑義；經濟部代表則稱，福海為另外一件事不影響新設案。

除了環洋離岸風力外，台中渢妙離岸風力及苗栗離岸風力也都在今天通過環評大會審議。