台北市長蔣萬安曾宣稱7月推出「孕婦乘車補助」；市府也規畫累積U幣換取商品之「U-Sport」計畫8月上路，但台北市議員林延鳳批評，北市府至今未提出系統整合進度，連帶影響「台北通APP」介接，系統搞不定蔣萬安成「跳票王子」。議員詹為元也質疑「U-Sport」上路時間恐延宕，蔣萬安昨表示，目標最快9月「U-Sport」計畫會上路。

林延鳳26日指出，蔣萬安曾對外宣稱市民參與U-Sport所累積之「U幣」可以用來搭捷運、逛美術館，但北美館、捷運公司皆無人受體育局邀請討論此事，而蔣在自己相關政見上納入公民營運動場館，體育局長王泓翔卻表示「試辦計畫以公營場館為主」，不僅「政見縮水」，更形同拋棄民間廣大運動產業。

另外蔣的政見說要設計「運動APP」，體育局至今卻連介接「台北通APP」都成問題，而當初說點數可用於超商換咖啡、搭公車等用途，體育局更是談都沒談。除此之外「孕婦乘車補助」7月就要上路，但社會局負責的系統規畫到也無下文。

另議員詹為元則質疑，體育局的計畫8月上路的期程跟現實有落差，王泓翔則表示提供給議員計畫只是草案，希望在系統測試上路後再逐年做滾動式修正。

而蔣萬安下午備詢時，表示在做系統介接最後確認，目標今年下半年，最快9月「U-Sport」計畫會上路。而資訊局長趙式隆則坦承，府方未針對U-Sport或是孕婦乘車補助進行跨局處的系統整合會議，因此也不知道體育局、社會局系統整合的時程、進度，假如局處交件日有延遲，要嘛就是上線時間往後推，要嘛就是壓縮測試階段的時程，兩種可能都有。