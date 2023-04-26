許藍方表示無法接受另一半有異味。（羅永銘攝）

男星王少偉多次傳出只有「1粒睪丸」的隱疾，引發熱議，近日再被好友花花在節目上爆料曾親眼見證「Only one ball」，他的緋聞對象許藍方今（26日）出席清新門診記者會，以最美性學博士專業的角度說：「男生構造通常是一高一低。」認為花花看到的應該是左邊那顆。

許藍方進一步解說，表示左邊睪丸通常比較低，所以容易只看到1顆，「不可能2顆並排，這樣夾住會痛，這是人體的奧妙。」她雖說王少偉有幾顆不關她的事，但認為就算只有1顆也無所謂，「另外一顆能運作就好了，總比2顆都在但沒有功用好。」

許藍方長相甜美，與王少偉傳緋聞多年，2人真實的感情關係，令外界一直霧裡看花，她今說目前沒桃花、感情空窗已2年，因讀女校僅交過2、3個男友，那不考慮王少偉？她認為成熟人不一定急著在一起，所以仍在觀察對方？她回：「是他還在觀察我，也不一定是我觀察他。」還直言如果王少偉想要生小孩，最好找年輕一點的女生。

至於是否有婚姻規劃？她則表示不排斥但現階段還沒有必要，「除非那個人值得我做這件事。」也透露今年有凍卵的打算。她說目前以事業為主，近期投資瑪卡副業，心力花的比錢還多，籌備了1、2年，但未透露花多少錢，只知道沒有債務，坦言：「收入比之前來講算穩定。」