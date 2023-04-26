有些人遇到感動的事依然可以保持淡定，但有些人會立刻情緒高昂，甚至落淚，《摘星工廠》運勢專欄指出，雙魚座、金牛座、牡羊座淚點超低，容易因為一件感動的事就流下眼淚，而且容易止不住，是非常感性的類型。

▍雙魚座

雙魚座天生敏感，容易因為一件事受到觸動而瞬間留下眼淚，就算是別人的故事、經歷，雙魚座都會不自覺地把自己代入其中，感受當事人的心情，然後再加上一些聯想，眼淚就奪框而出了，而且也不容易停住。

▍金牛座

金牛座雖然脾氣硬、固執，不過也很感性，不管是看影視劇，聽到別人的故事，還是自己的親身感受，總是容易被其中一些畫面給感動到，然後淚腺不受控制，一陣的心酸。

▍牡羊座

牡羊座個性單純，而且內心就像長不大的小孩一樣，總是用直覺的感受去看待世界。牡羊座也非常容易情緒化，只要有任何情緒就會當場宣洩，絕不會憋著，而越是這樣就越容易心軟或被煽動，淚點自然也會變得很低。