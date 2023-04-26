日本台灣交流協會高雄事務所新任所長奧正史今天拜會台南市長黃偉哲，雙方暢談交流願景，對今後台南與日本的交流充滿期待。黃偉哲還感謝奧正史4月中旬到任後，旋即造訪台南，充分展現對雙方合作的重視。

黃偉哲指出，他上任後的2次出訪，就是3月前往東京食品展，以及參與4月台南直飛仙台的包機首航；至於台南民眾在疫情解封後的出國首選也是日本，顯示長久以來日本在台南民眾心中的印象很友善，也非常感謝日本政府在疫情期間捐贈疫苗給台灣。

黃偉哲還說，明年就要迎接台南400年；台南不但是文化古都，也是高科技都市，未來將有很多項目希望能與奧正史及日本台灣交流協會高雄事務所合作，期盼多多支持。

奧正史也稱讚黃偉哲對於推動日本地方城市交流的熱心，並表示不僅期待未來的發展，更會積極協助。他還提到台南有約有760位日本人定居，感謝黃偉哲帶領市府團隊營造安心安全的環境，才能吸引並鼓勵日商穩定投資台南。

奧正史更期待即將到來的台南400年，並提到今年將在台南市美術館辦理的翁倩玉版畫展，以及今年日本政府觀光局將首次於大台南國際旅展推出日本館，他都會積極協助、合作。

市府表示，奧正史出身日本青森縣，因曾派駐香港、上海等地，能以流利的中文與黃偉哲暢談。由於今天上午他剛參訪烏山頭水庫，感受到台日友誼歷久彌堅，黃偉哲也熱情歡迎對方有空多到台南，並推薦日後可造訪與日本淵源頗深的山上水道花園博物館。