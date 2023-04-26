標普(Standard ＆ Poor's)今日確認維持自2022年調升台灣主權信用評等為「AA＋」，展望「穩定」之佳績，肯定我國穩健財政管理及堅實財政韌性。

標普表示，我國近年財政管理及執行效能優異，受惠於亮麗科技產業營收及強勁經濟表現，2022年財政盈餘占GDP比率0.8％，成為執行「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算」重要基石。同時認為政府債務成長幅度相對溫和，截至2022年底各級政府債務淨額占GDP比率由嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情前32％降至27％，預估2023年至2026年間該比率平均變動幅度約1.3％。

標普指出，2023年全球半導體需求趨緩將弱化我國經濟成長，惟5G、大數據分析、電動車輛及人工智慧等領域仍蓬勃發展，預期我國長期出口及經濟成長前景猶佳。另我國財政穩健、充沛流動性及相對其他國家之溫和物價上漲趨勢，有利降低政府債務成本，有利我國維持強健經濟成長態勢。

財政部表示，面對俄烏戰爭膠著、升息引發金融體系動盪、美中科技爭端、氣候變遷等多重下行風險挑戰，該部除持續審慎管理國家財政，並以近年蓄積財政量能，提供疫後穩健復甦、強化社會安全體系、提升國家基礎建設，推動六大核心戰略四大任務所需財源，全面強化臺灣整體經濟、社會韌性及應變能力，及普發現金與全民共享經濟成果，全力落實行政院溫暖堅韌之政策目標，促進國內經濟穩定成長，並兼顧財政健全。