全球掀起AI熱潮，聊天機器人ChatGPT人性化的對答，讓科技界看到無限可能。微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）多次稱讚AI的進步，近日他在論壇上對AI閱讀和寫作的流暢感到驚訝，甚至稱其有望具備磨練孩童閱讀和寫作能力，可能在未來18個月內實現。

CNBC報導，蓋茲日前在聖地牙哥的ASU GSV峰會上，提到AI教育能力的看法，認為未來將成為教導任何人的優秀導師。

蓋茲說，他對聊天機器人閱讀和寫作的流暢度感到驚訝，預期這很快就能以前所未見的方式，幫助學生提升閱讀和寫作能力。他說「它能成為一個閱讀研究助理，並給予寫作上的反饋。」

教導寫作技巧是一項非常困難的事情，通常老師提供學生寫作上的反饋時，會從敘事結構和散文清晰度等面相說起，是一種「高度認知練習」，而這類程式碼的編寫，對AI開發人員極具挑戰性。

但有支持聲音表示，AI聊天機器人辨識和重建類人語言的能力，已經顛覆過去的認知；甚至有外媒專欄作家已經使用ChatGPT精進寫作能力，此外，一些學者也對聊天機器人總結文本，並提供反饋的能力嘖嘖稱奇。

但學者警告，這些技術尚未成熟，仍可能提供重大錯誤資訊。蓋茲表示，AI技術還有進步的空間，這樣才足以教導學生，「未來18個月，AI將成為老師的助手，為學生提供寫作相關建議，同時也增強數學能力」。