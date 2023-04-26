大陸第十四屆全國人大常委會第二次會議26日表決通過修訂後的《反間諜法》。新法完善間諜行爲的定義，將「投靠間諜組織及其代理人」、「針對國家機關、涉密單位或者關鍵資訊基礎設施等實施網路攻擊等行爲」明確爲間諜行爲。修訂後的《反間諜法》將於2023年7月1日起施行。

中新網報導，談及此次最新修訂，大陸全國人大常委會法工委刑法室主任王愛立指出，新法堅持問題導向，聚焦現行反間諜法實施中存在的間諜行爲範圍較窄、安全防範制度不健全、行政執法賦權不足等重點難點問題，完善相關法律規定。妥善處理賦權與限權的關係，加強反間諜工作，同時注重對行使公權力的監督制約。

他強調，此次修訂完善間諜行爲的定義。將「投靠間諜組織及其代理人」、「針對國家機關、涉密單位或者關鍵資訊基礎設施等實施網路攻擊等行爲」明確爲間諜行爲。根據實踐中的情況，適度擴大相關主體竊密的物件範圍，將「其他關係國家安全和利益的文件、資料、資料、物品」納入保護。增加針對第三國的間諜行爲。

王愛立還稱，新法完善安全防範規定。此次修訂反間諜法，對安全防範設專章規定。明確國家機關、社會組織等反間諜安全防範的主體責任。明確有關方面積極開展反間諜宣傳教育的職責，專門機關指導宣傳教育活動，切實提高全民反間諜安全防範意識和國家安全素養。明確重點單位的安全防範責任和涉及國家安全事項的建設專案許可制度等。

此外，報導表明，新法還完善反間諜調查處置措施，增加反間諜行政執法職權。此次修訂《反間諜法》，在「調查處置」一章中，增加查閱調取資料、傳喚、查詢財産資訊、不准出入境等行政執法職權；明確大陸國家安全機關執法規範要求，嚴格審批程式，實現規範化執法；增加對發現的網路安全風險等的通報和處置措施；增加對大陸國家秘密、情報的鑒定評估機制；增加行刑銜接的規定。

在加強對反間諜工作的保障與監督方面，在「保障與監督」一章中，增加對相關人員予以保護、營救、補償、安置、撫恤優待、培訓等規定；增加規定鼓勵反間諜領域科技創新，發揮科技在反間諜工作中的作用。同時，加強對大陸國家安全機關工作人員的監督，明確國家安全機關應當執行內部監督和安全審查制度，明確個人、組織有權對國家安全機關及其工作人員超越職權、濫用職權和其他違法行爲進行檢舉和控告。

據了解，修訂後的《反間諜法》將於2023年7月1日起施行。大陸現行《反間諜法》前身是1993年制定的《國家安全法》，主要規定國家安全機關履行的職責特別是反間諜方面的職責。2014年，《反間諜法》在原《國家安全法》的基礎上修訂。