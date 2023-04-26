國民黨台北市議員徐巧芯22日在黨內初選成功出線，將代表藍營出戰北市第7選區（南松山、信義）立委，她今(26日)在臉書歡喜秀出中常會的提名名單，同一梯次名單也見新北市立委羅明才，國民黨中常會經協調後提名。

徐巧芯在初選過程並非一路順遂，由於藍營傳出大局條款等消息影響，她幾度淚灑網路直播及新聞節目，但聲勢持續看漲並未受挫。黨員投票徐巧芯拿到763票，險勝費鴻泰的762票；電話民調徐巧芯則以51.795％支持度，勝過費鴻泰的48.205％，差距3.59個百分點。經「三七制」比例加總後，徐巧芯獲51.266％支持度、費鴻泰則是48.734％。市黨部提報黨中央中常會通過後，今正式提名徐巧芯參選2024北市第7選區立委。

徐巧芯今在臉書PO出照片，秀出國民黨中常會對立委的第2梯次輔選名單，除了徐巧芯經黨員投票暨民意調查初選過關外，同天還有另一人獲得提名，就是新北市第11選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）立委羅明才，他經協調後由中常會決議提名。

新北市第11選區原本有國民黨新北市議員劉哲彰宣布參選，他選在最後一天下午登記，強調參與初選到底，不過經新北市長侯友宜出面協調後，16日凌晨他在臉書宣布退選，並貼出與侯對談的合照。

羅明才日前則表示，在他的生涯規畫裡面，如果說再做一屆，也到了60歲，快退休的年紀，所以在這之前、甚至幾年前，就有這樣的生涯規畫。而在新店立委選舉，本來就該讓年輕人來分配承擔，政治這條路很辛苦，地方的建設不能停，像環狀線南線、深坑輕軌，很多的重大工程都還沒有完工。他強調，羅家在新店住了60年，新店的進步繁榮跟他們息息相關，未來不管誰來做，都希望能把事情做好。