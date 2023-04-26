台灣香氛精油市場夯，精油產業每年達15億產值，應用於美容、保健、醫療等，避免消費者買到「假精油」，林務局與國立中興大學一同建置「國產精油檢測中心」26日揭牌，透過具有公信力的第三方以國家標準CNS流程檢測，為國產精油品質把關，降低精油摻假與標示不實的疑慮，提升台灣林業的綠色產值。

中興大學循環經濟研究學院長王升陽表示，目前國產精油市占率有15％，其餘85％為進口精油，但經濟部標檢局卻沒有相應的檢測機構，仍有混充、摻假、標示不實、品質不穩的精油充斥市面上，若摻假與不實標示，會讓消費者喪失信心；針對100種以上的台灣森林植物精油能擁有標準化、規格化，成為國際精品。

林務局與國立中興大學合作斥資1500萬元建置「國產精油檢測中心」26日揭牌上路。（張妍溱攝）

林務局表示，以往進行林木伐採作業時，因考量利用價值與搬運成本，皆會將主幹以外的將枝稍材或枝葉堆置現場、自然分解，但這些剩餘資材應該積極思考循環利用，創造多元價值，萃取精油不但能解決堆置或清運問題，更為林業農民帶來新增收益。

林務局長林華慶表示，運用森林資源為林農、山村經濟發展尋求更多元的產業發展出路，是林務局近年思考與努力的施政重點。與中興大學合作斥資1500萬元設置「國產精油檢測中心」為台灣森林精油產業開創新契機，除研究精油活性外，將訂出國產精油檢測標準。

中興大學表示，林務局與國立中興大學合作建置「國產精油檢測中心」，檢測中心的檢驗儀器包括，火焰離子化偵檢儀、旋光度儀、傅立葉轉換紅外光譜儀等等，由校內森林系碩研生及專業老師來操作檢驗，將訂定一套服務項目及收費標準，未來可望擴大服務民眾。

林務局表示，後續要求「國產精油檢測中心」備齊文件、資料，向財團法人全國認證基金會（TAF）申請精油檢測實驗室的認證，並根據收集或分析的數據建立國產森林植物精油的標準規範，進一步推行精油驗證標章，提高國人對於本土天然精油的信任度及消費意願。