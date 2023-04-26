女駕駛日前行駛國3北上路段，突然被飛來的「鐵鉤」砸碎玻璃，自己也被碎玻璃噴濺。

日前有名女駕駛於下午3時許下班要返回宜蘭，不料行駛在國道3號北上路段，突然前方飛來1根「鐵鉤」硬物，直接狠砸愛車前擋玻璃，不僅潑離碎成「長條裂痕」，還有些碎玻璃噴濺在身上，當場嚇傻驚喊「發生什麼事情」，女駕駛事後也回想當時狀況，直呼「這是不是很可怕，簡直是絕命終結站啊！」。

從影片中可見，女駕駛行駛在國道路上，突然左前方飛來1根疑似「鐵鉤」硬物，直接狠砸愛車前擋，玻璃也瞬間碎成長條裂痕狀，突然的狀況嚇得車內女駕駛驚聲尖叫；事發之後，女車主也表示，前擋玻璃被砸碎當下，有些碎玻璃噴到身上，當場嚇傻「發生什麼事情」，也表示「這是不是很可怕，簡直是絕命終結站啊！」，她還表示如果在(鐵鉤)大根一點，恐怕人以不在這裡。

據悉，該女車主是4月22日下午3時55分，下班要返回宜蘭，經國道3號北上路段，疑似遭到前方貨車掉落的鐵鉤砸中，國道警方獲報後已經調閱車牌，鎖定肇事車主，最高將開罰1萬8千元。