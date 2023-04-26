北市中山區一家台式電音夜店，預計在本周六、29日晚上舉辦「酒店妹之夜」，在網路上宣傳「凡林森北區域酒店妹，當晚一律免費入場。」但有酒店妹及業者表示，周末正是酒店生意最好的時候，各家酒店都缺小姐上班，「誰有空去夜店啊？」，認為只是業者的噱頭。

網路社群這兩天流傳一張廣告，指北市民生東路一段某夜店準備舉辦「酒店妹之夜」，邀請DJ童話播放音樂，並註明：「凡林森北區域酒店妹，當晚一律免費入場。」令外界認為屆時可能會吸引許多酒店公關小姐前往共襄盛舉，也有不少民眾看到廣告後決定到場參加，一睹滿場都是酒店妹的「奇景」。

但酒店業者及公關小姐們得知後，紛紛表示周末正是最忙、客人最多的時候，應該不會讓小姐們請假去夜店，且就算小姐外出被客人「放生」後，大多也會選擇再回到店內賺錢，會去夜店的可能性不大，除非夜店活動持續得夠晚，待小姐們下班後前往，且「要進場幹嘛要承認自己是酒店小姐？」