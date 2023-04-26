陳致中洗錢案遭判入獄1年 128字聲明洩心情：打斷手骨顛倒勇

高市議員陳致中捲入南港展覽館及龍潭購地案洗錢案，最高法院今（26）日駁回上訴，必須入獄1年，已通知檢方啟動防逃機制。陳致中發出128字聲明洩心情強調，「打斷手骨顛倒勇」。不過，他具有的議員身分將告吹，這也是二度被解職。高市議會證實，判刑書將送交行政院解職，且遺缺不補選、不遞補，等同高市議會將少1席，剩下64席。

陳致中2010年當選縣市合併後第1屆高市議員，未料不到1年因偽證案判刑3個月遭解除職務，據悉當時也沒有遞補。未料，事隔10多年後，陳致中又卡官司面臨二度解職命運。對此，民進黨高市黨部低調回應「尊重司法判決」。

高市議會說明，依據地方制度法第79條第1項第4款規定，陳議員因未受緩刑宣告、未執行易科罰金或不得易服社會勞動，依法行政院將解除議員職權。

高市議會解釋，依據公職人員選舉罷免法第74條第2項規定，陳議員案判決未宣告「褫奪公權」，其解職後所遺缺額，並無遞補問題。本會將待行政院解除陳議員職權函到會後，依法辦理。

陳致中稍早聲明指出，「人生有晴天也有暴風，打斷手骨顛倒勇，無論這條路再怎麼辛苦、再多的磨難，我們都會勇敢走下去！」他最難過的是受到鄉親的託付，但地方的建設、鄉親的需求還未完全達成！謝謝大家的關心，也請大家放心，自己永遠跟基層鄉親朋友站在一起，為高雄打拚、為台灣奮戰的心永遠不變！