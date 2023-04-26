高雄市六龜區一名患有精神疾病的44歲男子於26日下午4時許因為不滿奶奶不准他看電視，於是拿美工刀揮舞，劃傷奶奶的脖子。警消獲報後，將奶奶送醫，幸無大礙。

至於這名男子為何因為細故就持美工刀傷害奶奶，還需要警方進一步調查。據了解，此名男子有精神方面的疾病。

警方也呼籲，民眾請多關心家人，若發現家人的精神狀態起伏，高興與悲傷的情緒明顯波動，請儘速就醫。

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