高雄17直播鋼鐵人23日對上新北國王，林書豪寫下聯盟首次50分、10籃板、11助攻「大三元」，再度拿下由球迷票選的單週最有價值球員。不過有位男球迷透露，自己當天用手機看比賽轉播，竟意外發現自己的女友跟好兄弟坐在現場，互動還非常親密，超綠的一幕讓他當場崩潰。

一名網友在論壇「Zuvio」發文表示，他跟女友都非常熱愛籃球，對方也是因為看自己比賽才愛上籃球，兩人就這樣在一起好幾年，一起看了大大小小的比賽，只要PLG有賽程他們幾乎都會去看，怎料女友21日說要回台北老家一趟，但他卻在23日意外發現對方說謊。

原PO娓娓道來，當天下午有高雄鋼鐵人跟新北國王的球賽，當時他在家用手機看轉播，就為了想看「林書豪」，結果好死不死在暫停時間拍到一個很熟悉的面孔，「我仔細一看是她，但是是在高雄，再仔細一看旁邊是他的好兄弟，兩人舉動超親密，而他們也沒有發現鏡頭在拍，但這一切我都已經螢幕錄影了」。

看到這一幕，原PO崩潰表示「現在的心情真的很複雜，一直在麻痺自己，他們只是去看球賽而已，我想沒有人是用這種方式知道自己被綠的吧…」。

文章曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「電視公開NTR，這很牛，感受很強」、「真的慘，這種時候真的會希望認錯人欸」、「沒事，我也有過奇葩的經驗」、「放過自己吧…他們不值得」。