南部旱災尚未緩解，水情持續嚴峻，高市府日前宣布公立及運動中心游泳池暫停開放，高雄市所屬學校設有游泳池者也停止實施游泳教學，但高市府教育局准許左營新光國小泳池繼續開放，學生也可以上泳課，這也讓其他學校的家長、老師及高市議員李雅靜痛批教育局政策混亂、根本「雙標」，甚至恐讓人質疑有圖利廠商之嫌。

高市府教育局准許左營新光國小泳池繼續開放，學生也可以上泳課，這也讓其他學校的家長、老師及高市議員李雅靜痛批教育局政策混亂、根本「雙標」，甚至恐讓人質疑有圖利廠商之嫌。（楊舒婷攝）

根據統計，高雄市高中以下校內有游泳池的學校共有22間，先前高市府運發局宣布停止開放公立及運動中心游泳池後，教育局隨即跟進節水政策，暫停開放高雄市所屬學校游泳池，並停止實施游泳教學，卻有民眾爆料，新光國小的游泳池仍持續開放，引發許多家長不滿，認為教育局祭出的泳池開放標準不一致。

新光國小學務邱姓主任表示，學校游泳課是否需要停止部分已請示過教育局，教育局表示委外民營的游泳池比照私立游泳池辦理，因此該校的游泳課將不會停止，持續提供學生游泳課教學。

高市府教育局體健科科長顏敏夙表示，由於新光國小游泳池屬於委外民營，且有簽訂相關契約，因此教育局並未將新光國小游泳池列入停止開放的名單內。而目前高雄市僅有新光國小游泳池是委外經營，其他學校的游泳池均為停止開放狀態。

有家長痛批，先前教育局宣布停止開放學校的泳池，導致出現「有泳池的學校不能上游泳課，沒泳池的學校卻可以到外面學游泳」的亂象，已經引發許多人不滿，現在卻又有發生開放標準不一的狀況，讓大家更無法接受，教育局稱新光國小游泳池委外經營可以開放，那運動中心的游泳池也屬於委外經營為何就要關閉？「雙標」市府要不要出面說明？

學校體育老師質疑，每年暑假教育局都要求學校必須發放水域防溺安全宣導單，希望學生前往泳池或有救生員的水域，避免意外發生，近期水情嚴峻需要共體時艱，大家也都願意配合，學生或泳客到泳池運動，其實盥洗才是用水大宗，泳池開放只要關閉淋浴即可節水，結果市府把學校好不容易安排好的游泳課程停止，侵害學生受教權，且造成假日學生無選擇而走向開放水域，難道要等憾事發生才來檢討嗎？

李雅靜質疑，高市府的節水政策因人設限？開放標準不一的「雙標」政策，明顯沒有討論相關配套措施。呼籲市府做任何決定前，必須審慎評估配套，否則容易讓人質疑有圖利廠商之嫌。