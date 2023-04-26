南韓女星夏沇秀曾主演《Monster》、《馬鈴薯星2013QR3》、《Rich man》等電視劇，水汪汪的圓潤大眼配上燦爛笑容，加上鄰家少女般的氣質，頗有觀眾緣，但她去年跟經紀公司約滿不續約，逐漸淡出演藝圈，對此，她解釋是計畫到日本學習美術，也會在當地發展演藝事業，沒想到最近替雜誌拍攝畫報，竟被韓媒報導成以「AV女優」身分活動，氣得在IG發文飆罵：「記者們，要我自殺嗎？」

最近《週刊Young Magazine》在頻道上傳畫報側拍花絮影片，可見剪著空氣瀏海的她，身穿黑色細肩帶小洋裝，以一口流利的日語跟觀眾打招呼後，先換上超迷你熱褲，擺出多種撩人姿勢，展示胸前事業線跟白皙肌膚，接著以白色背心外罩粉色針織衫出鏡，趴在沙發上的她顯得嫵媚動人，最後換上第四套的鵝黃色洋裝，提著裙襬、露出甜甜的笑容，在戶外自然光照射之下，顯得清新又有活力。

然而拍寫真的消息曝光後，韓媒在標題稱呼夏沇秀為「寫真女星」、「AV女優」，對此，26日上午她在IG罕見動怒：「我感覺祖國的媒體帶有敵意，但其實有時演員、主播、播音員也會在漫畫雜誌有3至4頁的版面，更何況我還以演員身分進行40分鐘採訪，只是還沒公開，沒想到被寫成寫真處女作」，痛批媒體標題殺人。

夏沇秀強調不論穿什麼服裝進行拍攝，都會被日本人稱作寫真女星，但這個詞彙在韓國帶有色情涵義，容易導致誤會，讓她崩潰直呼：「為什麼要這樣傷害我呢？難道娛樂組記者們希望我自殺嗎？」，並在文末感嘆雖然知道韓媒不會，仍非常希望能更正不恰當的新聞標題。

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