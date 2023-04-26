不少人到中南部旅遊時，都會嘗試知名的本土速食店「丹丹漢堡」。一位男子近日和朋友前往丹丹漢堡消費，沒想到朋友接連點了許多特色餐點後，竟完全沒有選擇任何一樣漢堡，讓他相當驚訝。貼文一出，卻釣出許多到丹丹漢堡不吃漢堡的同好。

原PO在Dcard發文表示，「我朋友去丹丹漢堡居然不點漢堡！？」仔細一看點餐機可以發現，朋友點了2號定時餐「赤肉麵線羹+香酥米糕」、五穀瘦肉粥、豬肉可樂餅、小杯冰紅茶牛奶，總價144元，卻完全沒有向店員點選任何一樣漢堡。

對此，許多網友紛紛回應，「我也不點！其他的更好吃」、「當然是去吃麵線羹啊！」、「粥超好吃的欸拜託」、「我都吃鮮酥雞肉羹」、「我去丹丹都點粥欸」、「丹丹的粥很好吃，10次丹丹9次粥1次漢堡」、「五穀瘦肉粥滿分了」、「我點粥餒」、「誰吃丹丹會點漢堡啊」。

不過也有人認為丹丹的名氣之盛不符實際口味，「之前去失望透頂，麵線羹超甜好噁」、「聽很多人說很好吃，之前去南部玩的時候吃覺得超難吃唉…」、「超級甜有夠可怕」、「吃了一口覺得好甜～都給台南朋友了」。