藝人逸祥（黃逸祥）曾是《大學生了沒》班底，後來在《全民最大黨》和《瘋神無雙》中走紅，時常扮成動漫人物進行搞笑表演，也曾參演《那些年，我們一起追的女孩》、《等一個人咖啡》等影視作品，近日他傳出摔車意外，事發現場也隨之曝光。

藝人逸祥今（26）日在社群平台發文寫下：「對，我摔車了……人沒事，車子刮傷」，他描述事情經過，透露大約早上10點騎車出門，經過路口準備左轉卻突然感覺後方輪胎失去抓力，接著車子就瞬間往左邊倒，「情急之下，我使出殺蛇式第八招『蛇我其誰』，跳出車外，有驚無險的結束這一回合。」事後他檢查摔車原因發現兇手是人孔蓋，下雨之後又更滑了，逸祥補充「說一下我的輪胎剛換過，老闆推薦的防滑胎，紋路都還很深，過彎我也不會騎快，時速20以下，還好當時前後都沒有來車，不然我可能直接見上帝」。

他提到因事故查了一下新聞，每年都有幾百件因人孔蓋太滑導致摔倒的案例，呼籲「不知道這樣的情況會不會改善！總之，請大家雨天騎車真的要小心！」逸祥也向《中時新聞網》表示：「完全沒有受傷，我跳完完美落地，不過當下真的很驚險，一秒鐘的事情。」曬出的照片中，機車側倒路面，地面似乎是剛下過雨，仍非常潮濕。

主持人寇乃馨關心：「主保守，人平安就好！」，藝人高山峰開玩笑「RIP」，讓逸祥急澄清「哥，人還沒走啦！」許多網友也提醒他注意安全。