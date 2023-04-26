捷運三鶯線將在2025年完工，新北市捷運局今舉行捷運三鶯線媽祖田站捷運開發案招商說明會，市府預估投資金額約46億元，將來可興建2萬1400坪的捷運共構大樓，大樓鄰河濱公園、水岸自行車道，周邊還有頂埔雙語國小和土城國中。捷運局表示，基地產權皆是公有土地，未來河岸景觀宅可吸引周邊就業客群或在地居民換居，打造優質生活環境。

新北市捷運局今舉行捷運三鶯線媽祖田站捷運開發案招商說明會，市府預估投資金額約46億元，將來可興建2萬1400坪的捷運共構大樓。（捷運局提供）

新北捷運局代理副局長鄭智銘表示，媽祖田站位於土城中央路，基地面積約2980坪，預計可興建地上25層、地下3層的捷運共構大樓，低樓層1至3樓規畫零售商業進駐，預計將設置公共托育中心、社區培力育成中心、心理衛生中心及住宿型身心障礙福利機構等公益設施，未來4至25樓可作為住宅使用，預計今年底將選出投資人開發。

鄭智銘指出，共構宅在土城區主要幹道，可快速通網土城市區及三峽市區，未來僅需搭乘三鶯線一站就可轉乘至板南線頂埔站，周邊距離頂埔高科技園區、土城工業區車程僅需5分鐘，還銜接國道3號土城交流道與台65線快速道路，串聯北北桃都會生活圈。

捷運局表示，捷運三鶯線通車後，將串聯雙北及桃園都會生活圈，市府將以捷運場站為起點，依「點－線－面」的開發層次，透過各站點帶動沿線發展，促成大型開發區，塑造TOD城市。