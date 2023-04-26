中央政府為保護科技園區、電廠等基礎設施，有意擴編警政署保二總隊成4000人，並實施軍事操練，讓外界有警察軍隊化、「第二陸軍」的疑慮。而台北市長蔣萬安26日被議員問及此事，蔣萬安表示有看到新聞，並強調台北市警察以維護治安為最首要工作，打擊犯罪、詐欺等等這才是警察最重要的任務。台北市警局長張榮興則保證北市警察不會有軍事訓練。

蔣萬安赴議會說明追加減預算相關法案，也是蔣3度登上議會備詢台，議員汪志冰表示，媒體報導未來警察要接受準軍事化訓練，「請問市長贊成嗎？」蔣萬安表示有看到這個新聞。張榮興則說，台北市沒有辦這個訓練，此事跟台北市警察沒有關係，以後台北市警察不用拿機關槍、丟手榴彈，這個是對於專責單位的關鍵基礎設施，如水庫、油電等，這個有專責單位來處理。

王志冰也詢問兩人對於中央此政策的看法，張先說，警察軍人屬不同工作屬性，警察是負責治安跟交通的工作，軍事的這個行動有軍事單位處理，北市會分開。

而蔣萬安則強調，台北市警察絕對是以維護治安為最首要工作，打擊犯罪、詐欺這才是警察最重要的任務，所以昨天看到媒體披露這樣的事情，也特別跟警察局長討論。其實台北市警察人員勤務非常繁重，知道議員都很關心繁重勤務加給，希望1.5倍加給能夠爭取到，已經向中央發函3次，都在積極爭取。