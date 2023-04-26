前總統馬英九近日受邀出席希臘「德爾菲經濟論壇」開幕，但主辦單位官網的職銜標示屢遭爭議，從一開始的台北前總統，經外館抗議短暫正名為台灣前總統，到出席前夕被擅改成台北前領袖。國民黨立委鄭麗文今(26日)直批，外交部不但沒向國際積極爭取，反而暗示馬前總統應缺席論壇？她指出，總統蔡英文訪美被稱為「特別嘉賓」，只要遇到美國拋棄一國尊嚴也沒關係？大酸蔡政府斷交實力發揮不意外，民進黨外交無能昭然若揭。

鄭麗文質疑，不僅如此，溫暖內閣陳建仁院長還表示「絕大部分的人都會因此而取消去演講」，就問院長：蔡總統先前明明是拜訪美國，卻聲稱只是過境？參加哈德遜基金會晚宴，邀請函連蔡總統的名字都沒提，只寫「一個非常特別的嘉賓」？而且行程還完全任人擺佈，雷根圖書館的演講甚至傳出被取消的消息？蔡英文身為總統之尊卻被矮化，依照陳院長的說法，當時行程是不是該取消？

鄭麗文直酸，還是說民進黨就是雙標？蔡英文身為現任總統，代表國家尊嚴與主權，被美國爸爸用蔡嘉賓稱呼，就是維護台灣的表現？完全沒有不禮貌不尊重，所以民進黨認為訪美行程不用取消？還是說只要遇到美國拋棄一國尊嚴也沒關係？

鄭麗文提到，副院長鄭文燦還提油救火說「一中各表到外國就行不通、無法各表，是鐵一樣的事實」、「不應回頭指責外交單位」，但外交部的責任本應向國際維護、爭取我國及卸任元首應有的尊重，卻對內呼籲審慎評估是否出席？反了吧？身為一國外交單位卻叫前總統自我檢討為什麼要出席？難怪在斷交部長任內斷7國？蔡政府憑什麼讓已在民間的前總統，放棄出席重要的國際會議？

鄭麗文強調，更別說，大眾皆知台灣國際交流推展困難，在外交艱難的時刻更應努力、積極，向國外爭取發聲亮相的機會，否則我國在國際情勢上會更顯孤立，呼籲民進黨，發生問題別總是千篇一律怪中國大陸在外交上施壓，或是藉機對在野發動政治攻擊！而且蔡總統不是說台美關係越來越好嗎？在這時候不找美國爸爸撐腰？還是說民進黨執政7年，都是只是用嘴巴拚外交而已？