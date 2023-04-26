國民黨高雄兩個選區立委初選時間出爐，皆採全民調機制，未免黨內互打激烈，還簽訂「不互相攻訐」切結書。第6選區率先於5月11日至5月16日登場，有黃紹庭、陳美雅、陳若翠3人競爭。第7選區則是5月16日至5月21日，包括現任高市議員李雅靜、鍾易仲2人。

國民黨高市黨部主委羅世雄指出，高雄採創新民調方式隨機挑3天做電話民調，避免外力因素干擾，反應真實民意。依據登記結果，第6及7選區均有多位參選人，日前邀集參選同志召開協調會，經參選同志一致同意，第6及第7選區將採全民調方式進行初選，並於民調作業結束隔天隨即公布民調結果。

第6選區（鼓山區、鹽埕區、前金區、新興區、苓雅區61里）3人完成登記，包括高市議員黃紹庭、陳美雅、前高市議員陳若翠，競爭最為激烈。初選時間落在5月11日至5月16日，這區段間隨機3天做電話民調，其中1天需為假日。

陳美雅強調，兄弟登山、各自努力，希望初選不要有負面攻擊，因此有簽訂不互相攻訐切結書；而她身為戰將，有信心代表藍營拿下這一席，會努力勤走非原選區的基層，爭取更多認同。

黃紹庭說，會固守原來本命區選區外，並積極尋求鼓山、鹽埕區選民支持，自己能為高雄說話、敢拚，會進入國會爭取交通等建設。陳若翠則積極打空戰及陸戰，並強調出身基層，很在乎民生，誓言進國會、立良法、護民生、要經濟。

第7選區（鳳山）有2人登記，包括高市議員李雅靜、鍾易仲捉對廝殺。（柯宗緯翻攝）

第7選區（鳳山）有2人登記，包括高市議員李雅靜、鍾易仲捉對廝殺。民調初選為5月16日至5月21日。李雅靜強調，國民黨人才濟濟，有競爭才會更進步。她說，自己在地土生土長至今，最知道在地需求，且從政13年豐富經驗，進入國會可無縫接軌擴大服務範圍。她表示，以平常心面對初選，做好鄉親的託付，才是爭取鄉親支持的最佳方式，對於初選提名深具信心。

鍾易仲則強調，這次經過審慎評估，在世代交替、反對綠色壟斷等因素下，他確定可為國民黨攻下一席立委，有必勝把握才決定參選。距離初選雖只有3周左右，會充分運用有限時間爭取支持。

「把國民黨團結起來，把國民黨新生代的戰鬥力、理想性展現出來，這是我初選最重要的工作！」鍾易仲表示，期間將密集拜訪黨內先進、地方意見人士，也會展開街頭拜票、電話懇託，盡最大努力爭取黨內團結與認同，組建一隻以實現世代交替、政黨輪替為目標的「幹大事」戰隊，通過初選考驗，贏得大選。

針對此次民調機制，國民黨高市黨部主委羅世雄指出，這次採創新作法，由民調公司決定區段間隨機選3天做電話民調，避免故意灌票等外力因素干擾，藉此反應真實民意，而此變通方式也獲得參選人一致同意。