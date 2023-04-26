台北市長蔣萬安宣示大巨蛋力拚年底完工試營運，但台北市議員許淑華26日表示，前台北市長柯文哲談的大巨蛋營收分潤金額過低，期盼蔣萬安有肩膀，在大巨蛋拿到使用執照前重啟議約。蔣萬安僅強調會持續溝通，也請體育局了解。

台北市議會26日舉行總預算第一次追加（減）預算案編製結果報告及備詢，市長蔣萬安回應議員詢問。（范揚光攝）

蔣萬安今赴議會進行第一次追加減預算報告。許淑華指出，柯文哲卸任前與遠雄最後一次議約，決定遠雄實際營收未超過預估，即以0.6％分潤，也就是對方賺1000元、台北市拿6元，外界認為分潤金額過少，希望市府重啟議約。

她強調，蔣萬安曾強調大巨蛋能在7月拿到使用執照，但擔心遠雄拿照後，恐怕不願理會北市府的要求，故要求6月時重啟議約，呼籲蔣萬安給予承諾也向體育局下達指示。

蔣萬安回應，市府目標7月底前拿到使用執照，以工程安全為主。針對議約部分，會持續溝通，也請體育局先行了解。體育局長王泓翔也說，會以市民權益為最大考量努力溝通。

許淑華則認為工程與重啟議約能雙管齊下，希望蔣萬安態度堅定，也要有肩膀，給予市民承諾才對市民有交代。