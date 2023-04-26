日前台中北屯洲際棒球場舉辦WBC引發世界各地球迷關注，台中市政府也致力推廣足球運動，規畫在南屯興建首座國際級足球專運動園區，將是全台唯一符合國際標準的球場，未來可舉辦國際賽事，總預算15.1億，由台中市政府自籌10.1億，中央補助5億，26日開工，預計2025年底完工。

全台首座符合國際標準的足球運動園區26日動工，市府自籌10.1億元加上中央補助5億元，斥資15.1億元打造，預計2025年底完工。（張亦惠攝）

盧秀燕說，他跟足球有很深的淵源，過去在華視擔任記者時轉播過足球，也曾任中華民國足球協會副理事長，4年前上任後栽培運動選手、推廣全民運動，也希望有更多場館讓國際選手到台灣、台中比賽，所以再興建國際級的大型運動場域「台中市足球運動休閒園區」。

盧秀燕指出，園區由中央補助5億元，過去市府已自籌7.78億元，但因疫情影響全球物價上漲，工程歷經4次流標，她堅持一定要做，故再追加2.3億元，謝謝立法委員們與市議會支持，才能美夢成真，台中市要打造足球界的洲際棒球場。

全台首座符合國際標準的足球運動園區26日動工，市府自籌10.1億元加上中央補助5億元，斥資15.1億元打造，預計2025年底完工，圖為模擬鳥瞰圖。（張亦惠攝）

運動局長李昱叡指出，這座園區規畫符合國際賽事標準的競賽場跟副球場，屬國家級重要運動建設，基地座落於台中南屯區，周邊交通便利機能良好，完工後將可串連既有西屯與朝馬足球場，成為未來舉辦國內、外賽事的「足球專用」園區，透過足球運動的推動，帶動區域發展。

立法委員江啟臣指出，為了改善足球員的比賽環境並提升觀眾的觀賽體驗，他向教育部體育署協助爭取經費，克服選址問題與經費困難，讓工程順利落腳，期望未來相關單位能善用這塊場地，為台灣足球繼續打拚。

李昱叡表示，近年台中足球發展迅速，市府積極優化運動場地，在台中重要幹線74號快速道路沿線設置達6座11人制足球場，也可調配出10座8人制與22座5人制足球場，包括朝馬、西屯、太原、大里及今日動土的足球園區，多項措施力推台中為足球友善城市。