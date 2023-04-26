新北市立火化場今年1月被爆收紅包，席姓班長等13名殯葬公職人員涉嫌收受殯葬業者紅包，每人每次收取幾百至上千元不等現金，配合業者挑時程選擇遺體火化時間，新北地檢署今執行第三波搜索，帶回5名公務員、7名業者，全案朝貪汙罪偵辦。

新北地檢署黑金專組檢察官李宗翰1月11日指揮搜索板橋區53處地點，查扣現金、手機等物證，分別依貪汙罪約談席男等13名公職人員和12名殯葬業者。

檢方調查，席男與火化場8名員工，長期收受殯葬業者現金，配合業者在特定時辰進行入塔安置，讓遺體優先火化，並安妥各項火化、撿骨等細節，另外，新北市立殯儀館遺體冷藏室4名臨時人員，也長期收賄，讓業者負責的遺體順利進館。

據悉，火化場、殯儀館人員分別從2020年、2019年起長期收受殯葬業者紅包，每人每次收受數百元至上千元不等金額，一個月可增加萬元收入，新北地院後續裁定席男20萬交保、11名公務員10萬交保，另聲押禁見的林姓火化場人員則以50萬元交保。