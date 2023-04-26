瓜地馬拉總統賈麥岱今天邀民眾品嚐瓜國咖啡，他談及白色標章計畫表示，這是世界唯一一個由國家所頒布的標章，購買白色標章產品代表正在幫助這些人盡快脫離貧窮生活，讓國家進入繁榮。他們選擇最好的友邦及盟友－臺灣，做為在全世界推展白色標章計畫的第一站，也是消弭貧窮，解決貧困的第一步。

蔡英文總統今天下午陪同賈麥岱出席「2023瓜地馬拉咖啡文化月開幕活動」，首先聽取瓜國經濟部長羅薩雷斯介紹瓜國白色標章咖啡、藝文展示品及咖啡宣傳形象影片。並聽取台灣咖啡協會吳怡玲副理事長介紹精選的3款瓜國咖啡豆資訊及形象館設計概念，邀請國人一同品嚐瓜地馬拉咖啡，及體驗瓜國咖啡文化。

賈麥岱談及白色標章計畫表示，白色標章具有消弭貧窮的意涵，當大家看到白色標章時，即代表有一群弱勢團體、家庭或族群，正在積極努力擺脫貧窮，因此購買白色標章產品代表正在幫助他們盡快脫離貧窮的生活，讓國家進入繁榮。

他說，購買白色標章咖啡象徵雙重意義，第一，可以將全世界最好的咖啡帶回家，並品嚐到瓜地馬拉最香醇的咖啡；第二，可以讓消費者也能一起負擔社會責任，幫助許多貧困家庭走出貧窮。因此，他們選擇最好的友邦及盟友－臺灣，做為在全世界推展白色標章計畫的第一站，這是消弭貧窮，解決貧困的第一步，非常感謝臺灣讓他們有機會在此實現夢想。

蔡英文隨後與賈麥岱等人進行咖啡敘，並觀看2017年世界沖煮大賽冠軍王策介紹手沖咖啡技法；品嚐使用瓜地馬拉14號咖啡豆手沖的咖啡；欣賞2019年世界拉花大賽亞軍陳顥元親自說明及示範「台灣黑熊」及「瓜國國鳥鳳尾綠咬鵑」2款拉花。

兩人也共同為「咖啡胖卡車全台走透透啟程儀式」進行剪綵。胖卡車自即日起至6月4日，將前往臺灣各地推廣瓜國咖啡。

賈麥岱感謝臺灣透過此次活動，讓他們有機會更接近亞洲，並再次介紹白色標章的意涵，希望透過這個計畫，協助更多貧窮同胞脫離困境。他也特別感謝蔡總統、台灣咖啡協會、金車集團的支持與協助，相信「大家將會品嚐到最好喝的咖啡」。

瓜國政府與台灣咖啡協會將在伯朗咖啡館科大店推出為期6週的「瓜地馬拉咖啡文化月形象館」，館內將販售安堤瓜等三大著名產區精品咖啡，並設有咖啡介紹展區及充滿瓜國特色文化的藝術擺設。