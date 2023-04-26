南韓總統尹錫悅訪問美國前夕爆出華府監聽首爾疑雲，不過這項指控並不影響韓美同盟，他在美受訪強調，雖然有些尷尬，不影響韓美同盟「鋼鐵般的信任」。他此行首推「推銷外交」，自稱南韓「第1業務」的他，訪美兩天已經吸引44億美元（約新台幣1351億元）投資。

南韓總統尹錫悅接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）專訪時表示，美國監聽疑雲並不影響韓美間「鋼鐵般的信任」。

尹錫悅於24日至29日赴美展開國是訪問，慶祝韓美同盟70周年。不過就在他出訪前夕，外洩的美國軍方情報顯示，美國持續監聽包括南韓在內等盟友，引發國際社會關注。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）26日公開尹錫悅的專訪，當被問及監聽案時，尹錫悅坦承是有些尷尬，但強調：「這件事沒有理由撼動支撐美韓同盟鋼鐵般的信任，因為美韓同盟是基於如自由等共同價值。」

圖為尹錫悅夫婦與拜登夫婦訪問位在華府的韓戰老兵紀念碑。（圖／美聯社）

另綜合路透社、韓聯社報導，尹錫悅此行自稱是南韓的「第1業務」，此趟國是訪問的核心任務是開展「推銷外交」，南韓總統辦公室25日宣布，尹錫悅訪美2天來已吸引44億美元投資。

尹錫悅於美東當地時間24日接見Netflix（網飛）共同執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos），薩蘭多斯在會上表示，將在未來4年投資韓國影視劇、真人秀達25億美元（約新台幣767.8億元），相當於網飛過去六年來投資總額的2倍。

南韓總統辦公室昨日進一步宣布，6家美國先進科技企業將對南韓投資19億美元（約新台幣583.5億元），包括空氣化工（Air Products）、普拉格能源（Plug Power）等氫能源企業，以及安森美（onsemi）、格林特威德（Greene Tweed）等半導體企業、PureCycle Technologies及EMP Belstar等綠色企業。

尹錫悅當天也出席韓美商務圓桌會議，他在開場白中表示，韓美同盟的範圍正從軍事安全擴大到供應鏈、尖端科技的全球全面戰略聯盟，除了三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源等人出席外，美國高通、微軟、谷歌等高管也有與會。

另外通用汽車及三星SDI昨日宣布，將投資超過30億美元，在美國成立電動車電池製造合資企業，南韓現代汽車也宣布，攜手SK On，在美國斥資50億美元生產電動車電池。