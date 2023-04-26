交通部鐵道局於26日在基隆舉行首場規畫公聽會，基隆市長謝國樑先重申預算過高的意見，後由鐵道局說明。議員林沛祥痛批，先前林右昌當市長時，說不用付錢結果變樣，基捷沿線有許多中央土地，市府無法自行籌畫。副議長楊秀玉嗆整場公聽會還在「紙上談兵」，讓她覺得「怪怪的」。鐵道局主秘李綱回應，因基捷規畫跨部會要持續會商，因此只能提出初步的規畫，未來地方有需要，一定會尊重地方意見。

市長謝國樑於公聽會開始表示，根據近期市府內部會議討論估算，包含徵收、拆遷等費用，地方負擔額恐持續增加達61.65億，因此財政部分真的會造成市府的負擔，也希望能夠延長還款周期。另外第二期的規畫的權責歸屬認定為何？都應該要讓基隆的市民以及民代了解，這些都關乎到市民的納稅錢。

後由鐵道局人員說明基捷第一階段沿線經過之站點、規畫，以及預期的效益，施工期程預計72個月，於綜合規劃核定後9年通車。然整體說明相當簡略，最關鍵的經費、土地規畫均未細談，因此輪到議員發言時紛紛開砲。

欲挑戰藍營立委的市議員林沛祥痛批，林右昌當市長說基捷不用錢，結果走了就變樣。（徐佑昇攝）

議員林沛祥批，先前林右昌在當市長時，說基捷不用付錢，結果換了市長，就換了說法。此外基捷沿線許多都是中央土地，這些中央不一起先規畫好，基市府怎麼可能自行籌畫土地利用？副議長楊秀玉砲轟，基捷好像還是在「紙上談兵」，公聽會資料竟只有薄薄的一張紙，最重要的土地如何取得？連草案都沒有，整場公聽會讓她覺得「怪怪的」。

副議長楊秀玉痛批基捷到現在還在紙上談兵，公聽會資料竟只有一張紙。（徐佑昇攝）

市議員陳冠羽批，他對報告感到很憤怒，對於周邊土地如何徵收、開發完全未談，民眾要如何得知是否會影響？前市議員王醒之批，林右昌在當市長時，對於基捷目的是「北北基桃首都圈」的空港對接，不是為了通勤，所以不用負擔經費。但公聽會現在完全拿掉這計畫，難道是林去當部長後就「人走茶涼」？

市議員曾怡芳表示，希望要規畫施工時周遭安寧的維護。（徐佑昇攝）

而綠營議員則以建議為主，例如市議員曾怡芳請鐵道局在規畫時要特別注意安寧問題，因為沿途經過許多住家和學校。市議員鄭文婷說，八堵到基隆的第二階段，也希望可以盡快規畫。

鐵道局主秘李綱回應，基捷計畫需要跨部會持續溝通，一定會尊重地方意見。（徐佑昇攝）

鐵道局主秘李綱則回應，因為基捷規畫跨部會要持續會商，許多部會都持續有意見要溝通，因此只能提出初步的規畫，未來地方有配合需要，包含路線等等，一定會尊重地方的意見。