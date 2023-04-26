今天(26日)是世界智慧財產權日，為彰顯女性在創新與創作領域貢獻，經濟部智慧財產局、中華民國專利師公會今合辦IP女力記者會，公布「智慧財產權認知暨IP女力調查」，結果顯示智財權四大領域中民眾比較熟悉的是專利權，吊車尾的是營業秘密保護，僅6％知道。更慘的是，有逾4成民眾對四大智財權都不熟。

今天活動還邀請智慧財產權專家，台積電副法務長陳碧莉，以及三位傑出創新女力代表，知名監製李耀華、創業家陳苑伊、科學家陳縕儂等出席。分享如何在工作中突破性別框架，如何透過IP來提升創新、創作成果的價值。

這份IP認知調查是智慧局、專利師公會，於4月初委託調查單位在網路進行，在成功回收300位民眾樣本後，顯示智慧財產權所涵蓋的四大領域，有超過4成民眾完全不了解。最熟悉的還是專利權，比例也僅有22.7％，其次是著作權、商標權，最不熟的就是營業秘密，少到只有6％。

對於女性在科學技術領域創新方面的貢獻度，民眾普遍認知也都很低，逾7成不知道女性在COVID-19疫苗的研發扮演關鍵角色，近7成不熟女性在資訊工程相關領域（如人工智慧、自然語言處理）有優異表現。

在創新、創作或智慧財產領域上，男女各有6成3、5成8表示對相關工作懷抱夢想，有2成男性回答已踏入，高於女性1成2，後者相對未實現夢想比例4成6，就略高於男性。最終調查顯示，民眾對IP女力認知仍待彰顯。

專利師公會表示，調查雖然民眾對營業秘密認知度最低，但在諸如半導體產業等領域中，營業秘密的重要性日益漸增。

陳碧莉就說，台積以專利與營業秘密雙軌保護研發創新與營運發展，鼓勵創新文化，強化競爭優勢，並根據研發藍圖超前部署專利，已累積建構全球半導體領域最龐大的專利版圖之一，目前規模及排名逐年締造歷史新高。