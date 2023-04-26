疫情衝擊觀光近3年，隨著解封，民眾出國旅遊已湧現熱潮，花蓮縣長徐榛蔚在新加坡邀當地11家旅遊業者舉辦「花蓮縣政府與新加坡觀光產業座談會」，推廣花蓮特色遊程，觀光業者對包機直飛表達支持，期望未來能在新加坡舉辦花蓮縣物產及旅遊展銷會，讓新加坡與花蓮互有造訪、旅遊。

新加坡旅遊由業者與徐榛蔚座談，對包機旅遊表達支持。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

徐榛蔚率團隊參與東南亞最具規模的新加坡國際食品展，協助花蓮在地農產品拓展海外市場，同時也在今天與新新旅遊、大通旅遊、康泰旅行、南和旅行、Travel21、古城假期、曾兄弟旅行、新和旅遊、貴賓旅運、歐美假期及中歐航空旅遊等11家當地旅行業者舉辦「花蓮縣政府與新加坡觀光產業座談會」，推廣花蓮特色遊程。

徐榛蔚表示，花蓮是個依山傍海的城市，擁有得天獨厚的自然環境及地理條件，以及豐富文化遺產、特色美食，花蓮有非常多的美好值得細細走訪、慢慢品味，誠摯邀請大家來到花蓮深度漫遊，探索花蓮的美好，體驗在地風情。

座談會上，透過縣府觀光處及交通部觀光局駐新加坡辦事處鄭智鴻主任介紹，觀光業者們除對包機直飛花蓮旅遊有高度的支持與回響外，也期望未來能朝著在新加坡當地辦理花蓮縣物產及旅遊展銷會，或邀請新加坡觀光業者組團至花蓮踩線等方向進行，加深新加坡及花蓮兩地民眾互訪交流。

縣府觀光處說，疫情衝擊觀光業，縣府儲備3年的能量，在疫情過後積極推動花蓮旅遊，研擬觀光產業復甦方案，並持續針對國際市場推廣各項旅遊活動。座談會加強花蓮與新加坡旅行業者間的互動與交流，也為花蓮觀光產業的國際化發展帶來更多機會，期盼吸引更多的外國旅客前來花蓮旅遊，提高花蓮的國際知名度。