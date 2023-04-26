明揚總經理呂英誠26日在法說會中指出，擴增二廠除了產能增加之外，高單價、高質化的產品是公司未來發展方向，為了讓高階球占比拉升到2位數，明揚的屏東二廠正擴建高單價、高質化產品的生產線，預計第四季可望投產。

呂英誠表示，整體來說，高爾夫球產業在疫情期間積極拉貨的情況，今年將有些改變，回到正常的有淡旺季現象。

明揚今年第一季營收9.87億元，比去年同期的7.17億元，年增37.67％，明揚代理發言人林肯毅指出，由於需求仍旺，今年第二季也有力拚成長的機會，下半年則是比較淡旺分明。

林肯毅表示，主力市場的美國，打球人口在2021年創下歷史新高之後，2022年則是次高，但減幅不大，打球人口仍維持在高原期，因此，今年1月和2月的打球人口仍年增1.8％。

第二大市場日本的打球人口，目前大約1,000多萬人次，雖然不及日本過去的歷史最高紀錄1,500萬人次，但，已是從谷底的800多萬人次翻揚，而且打球人口的結構，年輕人的占比明顯提升。

他說，明揚去年的高爾夫小白球出貨量約2,180多萬打，雖然今年第三季將回到淡季，但，今年全年的目標，仍將力拚維持成長。