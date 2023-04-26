目前台北市商辦租金單價，以「台北101大樓」80樓在2021年所創下每坪4,998元最高紀錄，今年出租的「南山廣場」43樓亦有逼近每坪5,000元的行情，台北租金單價實價最高的十件商辦租案中，全數由「台北101大樓」、「南山廣場」、「國泰置地廣場」所囊括。

目前實價租金出現每坪4,000元的頂級辦公大樓共有7棟，全數位於信義計畫區，除了三大頂級商辦，還包括「信義經貿大樓」、「新光信義金融大樓」、「華新麗華大樓」與「遠雄金融中心大樓」等。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，近年不少地標頂級辦公大樓租金單價頻創自身紀錄，反映信義計畫區空置率低且需求穩定，對租金形成有利支撐，未來租金走勢則是回歸經濟發展與區域供需，未來還有至少富邦A25、南山人壽的信義行政中心、世貿三館等三棟頂級辦公大樓會釋出，未來出租狀況與租金表現將是信義計畫區頂級辦公指標。

信義全球資產公司統計顯示，今年第一季北市主要商圈平均租金，A+級辦公大樓平均租金每坪3,421元，年增約5％，信義世貿商圈持續是指標企業熱門進駐地點，平均租金每坪3,464元，年增5％。

信義全球資產顧問發展部經理林建勛分析，受惠台商回流與外國企業落地投資，過去因疫情影響而遞延的辦公室搬遷、換新決策，也重新啟動，市區商辦多為30年以上舊大樓，空間配置上較不符目前企業需求，信義區頂級辦公室具氣派門面、地段優勢及產品稀缺性，更適合公司設立企業總部需求，吸引付租能力較高的產業。