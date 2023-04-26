北市警大安分局日前偵辦案件，獲知居住文山區詹姓男子疑似非法持有毒品，檢警專案小組連日蒐證、掌握詹嫌作息及落腳處後，25日至詹嫌住處搜索，當場查獲犯嫌詹、張、周、盧姓男子等持有海洛因與安非他命等毒品。豈料，正當警方搜索時，恰好陳姓男子要進入該處訪友，見警方拔腿就跑，警方追捕逮人，查獲他竟持有改造手槍，全案依毒品、槍砲等罪嫌送辦。

大安分局查毒品案時，意外查獲槍枝，將眾人依法送辦。（翻攝畫面）

大安分局指出，警方至59歲詹嫌住處執行搜索，適逢45歲陳姓男子欲進入搜索地時，突見警方後立即轉身逃逸，員警發現後隨即追捕，於追捕過程中陳嫌分別將槍枝及隨身包包丟棄於文山區景美運動公園內。

員警隨後追捕壓制，並帶同陳嫌前往文山區景美運動公園內花圃內尋獲改造巴西金牛座手槍1把、並於陳嫌所丟棄隨身包內發現、彈夾1個，內含子彈10顆。全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌移送台北地檢署偵辦，並持續向上溯源追查槍枝及毒品來源。

大安分局呼籲，警方為澈底打擊國內毒品及槍枝氾濫問題，啟動「清源專案2.0」，藉由深入訪查各村里、社區大樓，掃蕩隱藏社區大樓的不法行逕，透過警民合作，將犯罪趕出社區，提供民眾安居樂業的生活環境。

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