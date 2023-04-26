前總統馬英九赴希臘參加德爾菲經濟論壇，頭銜被改為台北前領袖惹議，馬英九在希臘時間今中午出席第8屆德爾菲經濟論壇開幕式，當面向應邀致詞的希臘總統Katerina Sakellaropoulou 女士以及論壇創辦人Symeon G. Tsomokos 先生反映稱謂問題，希臘總統對此表示歉意說「we are sorry about this」，也表示會請主辦單位更正。

我國駐希臘代表處19日發現希臘「德爾菲經濟論壇」網頁誤植馬英九頭銜為「台北前總統」，隨後接洽主辦單位，並致函論壇創辦人兼主席Mr.SymeonG.Tsomokos表達抗議及要求更正；該論壇21日更正馬英九的頭銜為「台灣前總統」，卻在25日又變更為「台北前領導人」。

前總統馬英九與希臘總統Katerina Sakellaropoulou及論壇創辦人Symeon G. Tsomokos。（馬辦提供）

馬前總統辦公室指出，包括希臘總統與主辦單位，都稱呼馬前總統為「Mr. President（總統先生）」。

馬前總統辦公室表示，肯定第一線外交人員的辛勞，遺憾蔡英文政府在馬前總統此次稱謂上採取雙重標準，馬前總統親自交涉，也表達將堅定站在民間立場上，為台灣發聲，讓國際知道台灣內部仍有多數人希望維持兩岸和平，堅決拒絕台灣變成第二個烏克蘭。