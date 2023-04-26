副總統賴清德今天重申，中華民國台灣是主權獨立國家，有權利參與國際事務，也有責任為國際社會做出貢獻。台灣在印太地區，直接面對極權主義的威脅，但是人民非常團結，也非常勇敢，一定會捍衛區域的和平，維護台灣的民主與自由。

賴清德今天下午接見「福爾摩沙俱樂部拉丁美洲團」表示，訪團所有成員都是拉丁美洲及加勒比海地區重要的政治領袖，也是堅定理想、充滿抱負的政治人物。他由衷感謝大家對台灣的支持，與我們一起追求民主、自由、人權等普世價值。

他強調，中華民國台灣是主權獨立國家，有權利參與國際事務，也有責任為國際社會做出貢獻；但很可惜，受到極權主義的阻擾，台灣無法像其他國家一樣參與國際社會，因此他非常感謝福爾摩沙俱樂部成員們支持台灣的國際參與。

成員們透過一人一信、在臉書或推特等社群網站上發表友我聲明，或者是參與連署、在國會通過支持台灣參與國際組織的各項法案，賴清德表示，我們都衷心感謝，也非常感動。

他說，台灣跟拉丁美洲、加勒比海國家一樣，是自由開放、民主多元，也是熱情奔放的國家。未來希望能攜手合作，讓國家彼此之間更好，共同為國際社會做出具體貢獻。台灣在印太地區，直接面對極權主義的威脅，但是人民非常團結，也非常勇敢，一定會捍衛區域的和平，維護台灣的民主與自由，未來也希望福爾摩沙俱樂部的會員國家能繼續支持台灣。

阿根廷國家眾議院眾議員孟西代表致詞表示，在現今的世界，我們又再次面臨民主或威權的選擇。本次所有訪團成員都是站在自由、民主、多元的面向，並肯定台灣追求自由、民主過程中的努力，以及透明制度。

他期盼，台灣人民不管在現在或未來，都可以享有繁榮、幸福以及和平，他們會持續支持台灣，也希望中華民國台灣持續成為世界民主及科技發展的燈塔。