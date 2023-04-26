台北市內湖某托嬰中心疑有虐童行為，台北市議員柳采葳26日指出，此虐嬰事件恐非單一個案，社會局應該將公托先停止營運接受調查，避免孩子受害，社會局長姚淑文表示，周五會召開專家學者調查會議，明日也會開家長說明會，跟家長溝通協調。台北市長蔣萬安強調，絕對嚴加查辦，有虐嬰依法就責。

台北市議會26日舉行總預算第一次追加（減）預算案編製結果報告及備詢，市長蔣萬安回應議員詢問。（范揚光攝）

蔣萬安今赴議會進行第一次追加減預算報告。柳采葳表示，內湖發生虐嬰案件，新聞出來才發現恐非單一個案，還有其他虐嬰事件也發生在此處，此托嬰中心有七間，也是企業托育合作夥伴，事件爆發後其他家長質疑，該托嬰中心竟回答家長，要不是社會局拜託，也不會去設置，態度有問題。

柳采葳也說，家長3月30日收到簡訊，園方用避重就輕態度安撫家長，會認為恐是集體虐嬰，則是因該托嬰中心玻璃透明，育嬰過程都可看到，老師虐嬰當下，其他老師可能是默許心態，社會局應該將公托先停止營運接受調查，避免孩子受害。

蔣萬安強調，虐嬰零容忍，絕對嚴加查辦，第一時間調閱監視錄影，也已無預警去查核連鎖機構，隨時回報進度，有虐嬰絕對依法就責。

姚淑文指出，個案內老師行為不妥當，周五會召開專家學者調查結果，至於是否要先暫停營運，姚淑文則說，還有其他家長孩子的權益要顧，這段時間會嚴加輔導改善，該行為人已停職並接受調查，明日也會開家長說明會，跟家長溝通協調。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打110。