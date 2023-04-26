誠泰科生產基地包括高雄高科廠及廣東中山廠，熱熔膠營收佔比95％、防水膜約5％。其中，熱熔膠應用客戶以食品包裝業58％最高；鞋業、製本業各約13％及11％；家電業2％。

誠泰科近年加速開展食品包裝市場及空濾新品銷售布局漸收成效。旗下生質型熱熔膠產品獲經濟部CITD輔導計畫支持，今年推廣至包裝市場運用；無瀝青基防水膜產品也取得日本及台灣專利，可望逐步取代現有傳統型瀝青基產品。

誠泰科也開發工業、環保用材料。瞄準智慧農業、精密電子市場，農業用無鹵阻燃空濾用熱溶膠出貨持續增；精密電子無塵室應用需求增加，有助拉抬高過濾效率工業應用發展商機。

德淵熱熔膠營收比約78％、特用化學品15％；銷售地區以大中華營收比64％為主力；其次為亞洲其他地區11％，歐洲、美洲各約9％、7％。特化產品應用於車用、行動裝置以及機器人自動化客戶，去年特化營收年增逾13％。

德淵預期上半年熱熔膠客戶端仍需時間去化庫存，惟綠色環保產品線及特用化學品則可持穩推進表現。新能源汽車持續成為大陸車市發展重點，考量新能源車滲透提升、政府政策帶動下，有助特用化學品、環保熱熔膠出貨。