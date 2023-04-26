台灣人愛吃鍋，街頭巷尾各式鍋物店林立，火鍋商機一年上看300億。迎接溫馨母親節，馬辣餐飲集團旗下以浮誇火鍋聞名的「問鼎」宮廷火鍋，推出期間限定湯底「花膠干貝老火湯」，加購價188元即可品嚐；業者更祭出身分證後5碼加總多少就送等量藍鑽蝦的超「蝦」優惠。

188元加購升級 「花膠干貝老火湯」

「問鼎」宮廷火鍋期間限定新品「花膠干貝老火湯」，只需188元便可升級。 (馬辣國際餐飲集團 提供)

「問鼎」宮廷火鍋期間限定新品「花膠干貝老火湯」特選中國四大珍稀海味之一、滋陰潤燥的頂級花膠入菜，以老母雞、豬大骨、珠貝、蛤蜊、蟲草花、洋蔥、老薑、蒜頭為基底，慢燉細熬成濃醇湯頭，色如珍珠般潤白，滋味鮮美甘甜，滿滿精華的宮廷上湯，富含膠原蛋白與蛋白質，搭配晶瑩Q彈的厚身花膠，單喝就讓人回味再三；加入蔬菜、肉片或海鮮涮煮，風味層層堆疊，料豐味美還能滋補養顏。即日起至5月15日，只需188元便可升級原價588元的「花膠干貝火湯」，省錢帶媽咪吃鍋兼養顏美容很可以。

身分證後5碼加總 送等量頂級藍鑽蝦

「問鼎」宮廷火鍋期間限定身分證後5碼加總多少，贈送等量藍鑽蝦的超「蝦」活動。(馬辣國際餐飲集團 提供)

此外，業者還祭出超值的身分證後5碼加總送藍鑽蝦活動，5月15日前，3位成人以上(含)同行，選擇單點方式且當日每人消費滿1000元，推選一位女性為代表，將身分證後5碼數字相加，即可獲贈相同數量的阿拉伯頂級藍鑽蝦。晶瑩剔透的藍鑽蝦，肉質飽滿Q脆鮮甜，讓媽咪飽嚐新鮮、低脂、高蛋白的海味歡度佳節。需提前一日訂位並主動告知店加參加活動。

按摩椅、龍椅全出籠 爽吃16款哈根達斯

店內免費的TOKUYO零重力按摩椅，幫民眾消除肩頸腰背跟小腿的疲勞。(馬辣國際餐飲集團 提供)

「問鼎」浮誇的還有店內提供16款哈根達斯熱門口味冰淇淋，客人可無限暢食；還有免費的TOKUYO零重力按摩椅，幫媽咪消除肩頸腰背跟小腿的疲勞；業者引進有「兒童界愛馬仕」之稱的德國HAPE愛傑卡玩具打造的兒童專屬遊戲室，讓小朋友盡情放電，媽咪舒心用餐。店內氣勢磅礡、金碧輝煌的造型龍椅更是拍照熱區，店內提供精美的龍、鳳袍與多款宮廷服飾，讓媽咪直接變裝打卡炫照一波，歡度浮誇的母親節。

「問鼎」店內設置金碧輝煌的造型龍椅，並提供免費龍鳳袍讓顧客COSPLAY。(馬辣國際餐飲集團 提供)