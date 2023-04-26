公視《誰來晚餐14》本周嘉賓舒米恩，他曾經獲得金曲獎及金馬獎，同時也是本節目主題曲的創作人。舒米恩說到工作經歷，分享了做過特別的工作，他曾在殯葬樂隊裡擔任樂師吹奏「曲笛」，為的就是不想遇到太多人，他表示：「遇到人的工作我就…，反正很多那個自卑的心情會被放大，就不敢也不想面對那樣的事情。」

舒米恩拜訪女主人來自坦尚尼亞的一家人。（公視提供）

舒米恩回憶起自己剛上台北生活的時光，因為自己個性害羞、自認很不會跟人家講話，雖然很想去工作賺錢餬口，但是當時連服務生的工作也不敢嘗試，想到要一直與人接觸就很害怕，也很抗拒。舒米恩最後終於找到適合自己的工作機會，就是需要穿著人偶裝、整個人藏在裡面的工作，笑說：「不要讓人家看到我，我就可以很自然。」

身為阿美族的舒米恩，從小在台東都蘭長大，得知受訪家庭因為嚮往東海岸的生活，因此有過一段台北搬到當地生活的經歷，讓他感到相當好奇。舒米恩坦言小時候一心只想離開家鄉，對台北懷有憧憬，認為只有北上才能完成他的音樂夢，他表示：「我一直覺得全台灣最厲害的人都在台北；那時候沒有網路的年代，我想要做音樂，如果有機會去台北唱歌、被哪個厲害的人看到，就有可能被發掘。」