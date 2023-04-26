新北市海山警分局本周接連接獲兩家銀行報案，行員在辦理臨櫃匯款時察覺有異，經通報警方到場後，成功攔阻民眾遭受詐騙。海山分局長王鴻儒表示，詐騙集團利用人性弱點，以各式理由要求臨櫃匯款，民眾務必留意，如發現疑似詐騙案件，請撥打110或165反詐騙諮詢專線查證。

本月21日楊姓女子在社群軟體加入投資群組，歹徒以共同合資話術，要求楊女至銀行將其所提供的戶頭設定為約定帳戶，並表示會將楊女所獲利的35萬元先行匯入約定帳戶，之後再轉至楊女帳戶。行員受理時察覺有異，遂通報警方到場；警員到場了解情況後，告知楊女歹徒此舉是為了取得信任，騙取其帳戶作為人頭帳戶，後續可能造成帳戶遭警示凍結，楊女才驚覺受騙上當。

此外，24日洪姓男子從網路獲知某宗教團體，號稱能醫治妻子的病症，但需現金回饋，故前往郵局提領195萬元。警方當場明確告知此為假慈善機關的詐欺型態，歹徒利用誇大不實的療效或醫藥廣告，試圖乘機詐財。經過警員耐心勸說並提供案例宣導，洪男始打消提領念頭，成功防止民眾損失鉅款。