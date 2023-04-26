台北表演藝術中心歷經多年波折，終於去年開幕營運，但先前因承包商倒閉致北藝工程延宕，監造商因此要求市府賠償，經調解後北市府須支付2.34億元。民進黨議員林世宗、王世堅表示，不會為前台北市長柯文哲留下的爛攤子和錢坑背書，蔣市府不能吞下這筆預算。蔣萬安回應，尊重專業，也會好好了解整體狀況。

台北市長蔣萬安今日赴議會進行追加減預算，民進黨議員林世宗表示，「衷心告訴你，台北藝術中心追加減預算絕對不能支付。」議會不會為柯文哲留下的爛攤子及大錢坑背書，凸顯兩任市長講的公開透明都是假的，而且充滿黑箱及私相授受，所以這次是蔣除弊的最好機會。

林世宗解釋，北市府與北藝簽約5.7億元，2018年追加1.2694億元，2021又追討4.828億元、調解2.369億元，合計總設計監造費9.3384億元。10幾年士林、北投因為北藝陷入黑暗，但北藝圖利弊案重重，打著藝術無價的口號胡作非為，蔣萬安要好好思考如何解決現況並檢討。

王世堅則痛批，柯文哲當初心態就是「遠來的和尚會念經」，台灣本土有許多好的業者，卻偏偏找國外的公司，崇洋媚外、好大喜功，然遠來的和尚不只會唸經，還將整座廟都搬走，荒唐至極。

王世堅炮轟，柯市政後續處理讓律師牽著鼻子走，法務局應提供基本法律常識的判斷，結果卻讓各局處自行聘任律師，律師建議調解，但對公部門而言卻是「調解之所在，敗訴之所在」，調解後雙方合意形同法院判斷，「不要吞下去也不能吞下去，不能吞。」

蔣萬安回覆，尊重專業，也會好好了解整體狀況。