台鐵局26日舉辦陪伴國人旅行40年的DR2800、DR2900和DR3000型柴聯自強號退役紀念活動，向多年來肩負東部幹線交通重任的柴聯自強號致意。
柴聯自強號末班紀念列車由DR2800型擔綱，混雜著柴油味道的列車進站後，與EMU3000城際列車並列停靠，包括媒體與許多旅客，都在月台上拍攝列車最後的身影，DR2800自強號於上午10時45分自東部幹線的起站樹林出發，台鐵局長杜微與民眾揮手向末班列車送行；11時7分開出第2趟紀念列車，由DR2900型混掛DR3000型柴聯自強號，許多民眾抱著懷舊心情踏上懷念之旅，做最後的列車巡禮，重溫昔日回憶。
許多鐵道迷一早齊聚樹林站排隊搶蓋台鐵提供的紀念戳章，在紀念車票與台鐵班次表上蓋章紀念。10盒限量銷售的價值五萬八千元「司韌閥把手禮盒」和「騰雲座限定台鐵便當」也受到旅客的熱烈追捧。
東部幹線將由EMU3000型自強號接下未來運輸的重任。
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