台鐵局26日舉辦陪伴國人旅行40年的DR2800、DR2900和DR3000型柴聯自強號退役紀念活動，向多年來肩負東部幹線交通重任的柴聯自強號致意。

台鐵服務逾40年的DR2800、DR2900、DR3000共3種型式柴聯自強號26日退役，台鐵特別在樹林站辦理榮退紀念活動，並開行2班末班紀念列車；不少民眾趕來拍下自強號最後身影。（陳怡誠攝）

台鐵服務逾40年的DR2800、DR2900、DR3000共3種型式柴聯自強號26日退役，台鐵特別在樹林站辦理榮退紀念活動，開行2班末班紀念列車，第一班紀念列車由DR2800型柴聯自強號擔綱，司機員揮手向月台民眾致意便駛離樹林站，展開最末班的旅程。（陳怡誠攝）

台鐵服務逾40年的DR2800、DR2900、DR3000共3種型式柴聯自強號26日退役，台鐵特別在樹林站辦理榮退紀念活動，開行2班末班紀念列車，第一班紀念列車由DR2800型柴聯自強號擔綱，混雜著柴油味道的列車進緩緩駛進樹林站。（陳怡誠攝）

台鐵服務逾40年的DR2800、DR2900、DR3000共3種型式柴聯自強號26日退役，台鐵特別在樹林站辦理榮退紀念活動，開行2班末班紀念列車，第一班紀念列車由DR2800型柴聯自強號擔綱，司機員在10點45分駛離樹林站，展開最末班的旅程。（陳怡誠攝）

柴聯自強號末班紀念列車由DR2800型擔綱，混雜著柴油味道的列車進站後，與EMU3000城際列車並列停靠，包括媒體與許多旅客，都在月台上拍攝列車最後的身影，DR2800自強號於上午10時45分自東部幹線的起站樹林出發，台鐵局長杜微與民眾揮手向末班列車送行；11時7分開出第2趟紀念列車，由DR2900型混掛DR3000型柴聯自強號，許多民眾抱著懷舊心情踏上懷念之旅，做最後的列車巡禮，重溫昔日回憶。

台鐵服務逾40年的DR2800、DR2900、DR3000共3種型式柴聯自強號26日退役，台鐵特別在樹林站辦理榮退紀念活動，開行2班末班紀念列車，一對祖父母帶著孫兒搭最末班重溫昔日搭乘的回憶。（陳怡誠攝）

台鐵服務逾40年的DR2800、DR2900、DR3000共3種型式柴聯自強號26日退役，台鐵特別在樹林站辦理榮退紀念活動，開行2班末班紀念列車。圖為自強號車廂內獨特的拱門設計。（陳怡誠攝）

台鐵服務逾40年的DR2800、DR2900、DR3000共3種型式柴聯自強號26日退役，台鐵特別在樹林站辦理榮退紀念活動，開行2班末班紀念列車。圖為自強號車廂內獨特的拱門設計。（陳怡誠攝）

台鐵服務逾40年的DR2800、DR2900、DR3000共3種型式柴聯自強號26日退役，台鐵特別在樹林站辦理榮退紀念活動，不少鐵道迷購買紀念車票並加蓋紀念戳留念。（陳怡誠攝）

台鐵服務逾40年的DR2800、DR2900、DR3000共3種型式柴聯自強號26日退役，台鐵特別在樹林站辦理榮退紀念活動，不少鐵道迷購買紀念車票並加蓋紀念戳留念。（陳怡誠攝）

許多鐵道迷一早齊聚樹林站排隊搶蓋台鐵提供的紀念戳章，在紀念車票與台鐵班次表上蓋章紀念。10盒限量銷售的價值五萬八千元「司韌閥把手禮盒」和「騰雲座限定台鐵便當」也受到旅客的熱烈追捧。

台鐵26日在樹林站辦理3種型式柴聯自強號退役榮退紀念活動，現場販售限量10組的「司軔閥把手禮盒」，台鐵員工展示司軔閥把手。（陳怡誠攝）

台鐵26日在樹林站辦理3種型式柴聯自強號退役榮退紀念活動，現場販售限量10組的「司軔閥把手禮盒」供鐵道迷典藏。（陳怡誠攝）

台鐵服務逾40年的DR2800、DR2900、DR3000共3種型式柴聯自強號26日退役，台鐵特別在樹林站辦理榮退紀念活動，開行2班末班紀念列車，「騰雲座限定台鐵便當」受到旅客的熱烈追捧。（陳怡誠攝）

東部幹線將由EMU3000型自強號接下未來運輸的重任。

台鐵服務逾40年的DR2800、DR2900、DR3000共3種型式柴聯自強號26日退役，台鐵特別在樹林站辦理榮退紀念活動，現場展示3種型式柴聯自強號。（陳怡誠攝）