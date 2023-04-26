知情人士今天表示，由25家美國國防承包商組成的代表團，預計5月2日訪台，3日出席在台北舉辦的國防產業論壇。期間將拜會國防部、中科院、資安公司，並與台灣無人機廠商開會，探討如何強化無人機能量。

由25家美國國防承包商組成的代表團5月將訪問台灣，除舉辦研討會，預料將就國軍後勤彈藥、無人機等議題交換意見，這也是自2019年以來，美國最大國防產業代表團訪問台灣。

知情人士下午告訴中央社記者，訪團預計5月2日抵台，3日出席在台北舉辦的國防產業論壇。期間除了晉見政府高層外，也將拜會國防部、國家中山科學研究院、知名資訊安全公司，並與台灣無人機廠商開會，討論如何強化台灣無人機能量。

知情人士指出，目前已知訪台軍火商及相關單位，分別是Aero Vironment（宇航環境公司）、AEVEX Aerospace、美國在台協會（AIT）、BAE Systems（貝宜系統）、Cubic Corporation（立方公司）、Elbit Systems of America、General Atomics（通用原子）、General Electric（奇異公司）、LKD Aerospace、Maritime Tactical Systems （MARTAC）、Northrop Grumman Corporation（諾格）、Pacific Rim Defense、Persistent Systems、Planate Management Group、Project 2049（2049計畫研究所）、Raytheon Technologies（雷神技術）、Tactical Air Support（戰術空中支援公司）、Teledyne FLIR LLC（FILR系統公司）、The Rehfeldt Group、US-Taiwan Business Council（美台商會）、Lockheed Martin Corporation（洛克希德‧馬丁）、L3Harris、SNC Corporation（內華達山脈）。

知情人士也提到，日前中科院宣布，將打造「台版彈簧刀」無人機，預計今年7月、8月作戰測評、明年量產，其性能比照彈簧刀（Switchblade）300型，其生產的廠商Aero Vironment也將在此次訪台，預料將給予中科院相關意見。