福懋主要紡品營項中的長纖布，營占達45.6％；由於目前整體成衣市場看來會較去年萎縮，福懋主攻的戶外服飾，今年春夏款在市場銷售力道沒有預期的好，第二季營運應仍在調整中。

受通膨影響，全球服飾市場消費動能仍弱，造成終端需求不強，福懋第二季的營運雖預期會比首季增溫；但目前市場秋冬服飾的消費力道仍未完全恢復，出貨在上半年並未明顯提升，預期福懋上半年營運應較去年保守。

市場指出，在通膨衝擊服飾消費市場力道降緩下，終端客戶庫存去化下，預期福懋下半年的出貨力道將可逐季增強。

主要受到大環境不景氣干擾，得力今年第一季營收25.8億元、季減13％、年減14％，得力表示，第二季是傳統淡季，營運要拉升的困難度仍高。

不過，得力表示，依目前手中訂單能見度，第三季品牌客戶給的訂單已較第二季有增加，預期營運可較第二季回溫。

得力指出，下半年一向是公司出貨傳統旺季，加上通膨衝擊服飾市場的力道降緩，營運表現一定優於上半年。